Ευρείας κλίμακας επιδρομές σε ενεργειακές, λιμενικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε η Ρωσία. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η περιοχή του Κιέβου.

Στη λίστα των στόχων περιλαμβάνονται στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις, δίκτυα μεταφορών, ενεργειακές υποδομές και λιμάνια. Το ρωσικό υπουργείο ανέφερε επίσης ότι επλήγησαν πλοία που χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ποιες περιοχές βρέθηκαν στο στόχαστρο

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε μέσω Telegram, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις περιφέρειες:

Κιέβου

Ζαπορίζια

Τσερκάσι

Ντνιπροπετρόφσκ

Για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν όπλα που εκτοξεύονται από το έδαφος και τον αέρα, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης.

Δεν υπάρχουν ακόμη πλήρη στοιχεία για τις ζημιές

Η Μόσχα περιέγραψε την επιχείρηση ως μαζική, δίνοντας έμφαση στους στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους που επλήγησαν.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί αναλυτικά στοιχεία για την έκταση των ζημιών, ούτε υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση όλων των στόχων που αναφέρει η ρωσική πλευρά. Δεν έχουν γίνει επίσης γνωστές λεπτομέρειες για ενδεχόμενες απώλειες.

Οι εξελίξεις προστίθενται στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τις ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές να παραμένουν στο επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.