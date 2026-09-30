Βίντεο: Τρελή πορεία φορτηγού τυλιγμένο στις φλόγες
Σοκάρει εικόνα που κατέγραψε κάμερα σε αυτοκίνητο στο Μεξικό . Ένας γερανός ανατράπηκε με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια τρελή πορεία τυλιγμένος στις φλόγες .
Οι υπόλοιποι οδηγοί κοιτούσαν με τον φόβο ζωγραφισμένο στα πρόσωπα τους. Ένας από αυτούς που εκείνη την στιγμή ήταν στο οδόστρωμα , βλέποντας το φορτηγό να τον πλησιάζει κατάφερε να βρεθεί στην άλλη άκρη του δρόμου ώστε να μην τον παρασύρει το φορτηγό.
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