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Βίντεο: Τρελή πορεία φορτηγού τυλιγμένο στις φλόγες

ΔΙΕΘΝΗ
30/09/2026 08:58
Βίντεο: Τρελή πορεία φορτηγού τυλιγμένο στις φλόγες
Η Τρελή πορεία του φορτηγού Χ/Conflict

Σοκάρει εικόνα που κατέγραψε κάμερα σε αυτοκίνητο στο Μεξικό . Ένας γερανός ανατράπηκε με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια τρελή πορεία τυλιγμένος στις φλόγες .

Οι υπόλοιποι οδηγοί κοιτούσαν με τον φόβο ζωγραφισμένο στα πρόσωπα τους. Ένας από αυτούς που εκείνη την στιγμή ήταν στο οδόστρωμα , βλέποντας το φορτηγό να τον πλησιάζει κατάφερε να βρεθεί στην άλλη άκρη του δρόμου ώστε να μην τον παρασύρει το φορτηγό.

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