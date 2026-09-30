Θάνατος Μαραντόνα: Αλληλοκατηγορίες

Σε αλληλοκατηγορίες για την ιατρική φροντίδα στον Μαραντόνα, κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης του, προχώρησαν οι επτά κατηγορούμενοι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για πιθανή ιατρική αμέλεια.

Η δίκη διεξάγεται από τον Απρίλιο στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, και οι κατηγορούμενοι, είναι ένας γιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές, οι οποίοι είχαν εμπλακεί στη φροντίδα του Μαραντόνα, ενώ αυτός βρισκόταν σε νοσηλεία κατ’ οίκον.

Η δίκη, βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση, καθώς οι τελικές αγορεύσεις, πρόκειται να αρχίσουν στις 8 Οκτωβρίου και θα διεξαχθούν σε έξι ακροάσεις, έως τις 22 Οκτωβρίου.