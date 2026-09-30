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Συναγερμός στον αέρα- Φόβοι για αεροπειρατεία

ΔΙΕΘΝΗ
30/09/2026 09:34
Συναγερμός στον αέρα- Φόβοι για αεροπειρατεία
PHOTO- AP

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελ Αβίβ, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία.

Στο αεροσκάφος επιβαίνουν δεκάδες Ισραηλινοί και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για πιθανή αεροπειρατεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, κατευθύνονται προς την περιοχή.

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