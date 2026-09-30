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Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και στην περιφέρειά του

Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες
ΔΙΕΘΝΗ
30/09/2026 07:59
Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και στην περιφέρειά του
PHOTO/ AP- Vadim-Ghirda

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους, και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, από ρωσική αεροπορική  επιδρομή στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, και στην περιφέρειά της.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε μέσω Telegram λίγο πριν από τις 05:00 ότι παιδί σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα.

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