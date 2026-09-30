Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και στην περιφέρειά του
Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες
Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους, και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, και στην περιφέρειά της.
Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε μέσω Telegram λίγο πριν από τις 05:00 ότι παιδί σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα.
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