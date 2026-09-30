Σομαλία: Αιματηρός επίλογος σε πειρατεία δεξαμενόπλοιου

Πέντε μέλη πληρώματος δεξαμενόπλοιου, σκότωσαν Σομαλοί πειρατές, το οποίο είχαν καταλάβει.

Το υπό σημαία Παλάου τάνκερ, με 17 μέλη πληρώματος, είχε καταληφθεί τον Απρίλιο, σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται εκ νέου αύξηση των πειρατικών επιθέσεων στα ανοικτά της Σομαλίας.

Οι αρχές της σομαλικής πολιτείας Πούντλαντ ανακοίνωσαν ότι η επιχείρηση διάσωσης είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του πλοίου και τη σύλληψη 16 πειρατών. Σημείωσαν ωστόσο ότι «πριν από την έναρξη της επιχείρησης, οι πειρατές σκότωσαν πέντε μέλη του πληρώματος: τρία από το Πακιστάν, ένα από τη Μιανμάρ κι ένα από την Ινδία».

Τέσσερις ναυτικοί, τρεις Πακιστανοί κι ένας Ινδός είναι τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατά την περίοδο ⁨2008-2014⁩, οι Σομαλοί πειρατές είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς παγκοσμίως, με σημαντικές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο.