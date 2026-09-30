Βόρεια Μακεδονία: Όπλα, πυρομαχικά, τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή και σημαία του Ισλαμικού Κράτους

Πέντε συλλήψεις στα Σκόπια για δίκτυο με δεσμούς με το ISIS

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δίκτυο που συνδεόταν με το Ισλαμικό Κράτος . Στην επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος επικεφαλής της ομάδας, ενώ οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση όπλων.

Η αστυνομική δράση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα σε δεκάδες ακίνητα στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας. Οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν όπλα, πυρομαχικά, ένα τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή και μία σημαία του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

Κατηγορίες για τρομοκρατία και όπλα

Ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες βρίσκεται ένας 34χρονος, τον οποίο οι αρχές χαρακτηρίζουν «μέλος» του Ισλαμικού Κράτους. Ο άνδρας βρισκόταν στη Βόρεια Μακεδονία από το 2023.Η αστυνομία αναφέρει για τη δραστηριότητά του οτι: «Προσηλύτιζε νέους για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της οργάνωσης, διένειμε εξτρεμιστικό υλικό και προμηθευόταν όπλα».

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι σε βάρος του 34χρονου ασκήθηκε δίωξη για τρομοκρατία. Παράλληλα, ο ίδιος και δύο ακόμη από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη διακίνηση όπλων.

Οι δεσμοί των συλληφθέντων με τρομοκράτες

Η υπηρεσία εθνικής ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας γνωστοποίησε ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες είχαν «στενούς δεσμούς» με «τρομοκράτες» που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου.Οι νέες συλλήψεις προστίθενται σε σειρά υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τις αρχές της χώρας. Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, περισσότεροι από 12 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Βόρεια Μακεδονία, κατηγορούμενοι για διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος.