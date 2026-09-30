Ελβετία: Η ξηρασία αποκάλυψε μια χαμένη ρωμαϊκή πόλη

Η ιστορική ξηρασία του καλοκαιριού στην Ελβετία έφερε στην επιφάνεια ίχνη μιας αρχαίας πόλης που παρέμεναν κρυμμένα για αιώνες.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν νέα κατάλοιπα της Αβεντίκουμ, της ρωμαϊκής πόλης που βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής Αβένς και υπήρξε σημαντικό κέντρο της ρωμαϊκής Ελβετίας πριν από περίπου 2.000 χρόνια.

Ρωμαϊκά λουτρά, σπίτια, δρόμοι και πιθανώς ένας ναός διακρίθηκαν μέσα από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με drones.

Η αποκάλυψη έγινε λόγω της έντονης ξηρασίας. Οι καλλιέργειες πάνω από τα θαμμένα κτίσματα ξεράθηκαν διαφορετικά από την υπόλοιπη βλάστηση.

Τα σημάδια αυτά, γνωστά ως «σημάδια ξηρασίας», σχηματίζουν στην επιφάνεια τα περιγράμματα αρχαίων τοίχων και δρόμων.

Μετά από ενημέρωση ενός κατοίκου που ασχολείται με την τοπική ιστορία, αρχαιολόγοι άρχισαν να πετούν drones πάνω από τα χωράφια της περιοχής.

Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν σχεδόν καθημερινά από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.

Οι εικόνες αποκάλυψαν σημεία που δεν είχαν ερευνηθεί ποτέ. Παράλληλα, άλλαξαν την εικόνα που είχαν μέχρι σήμερα οι αρχαιολόγοι για την έκταση της αρχαίας πόλης.

«Πρόκειται για τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων 50 ετών», ανέφερε ο αρχαιολόγος Ζορντάν Αναστασόφ.

Ορισμένα από τα σημάδια εξαφανίστηκαν μετά το κούρεμα των χωραφιών και την πτώση της θερμοκρασίας.

Ένα νέο τμήμα πισίνας στα ρωμαϊκά λουτρά παρέμεινε, ωστόσο, ορατό μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η Αβεντίκουμ ιδρύθηκε περίπου πριν από 2.000 χρόνια και εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο υπό ρωμαϊκή κυριαρχία. Η πόλη άρχισε να παρακμάζει από τον 3ο αιώνα, καθώς αυξάνονταν οι επιδρομές γερμανικών φύλων.

Οι αρχαιολόγοι θα παρουσιάσουν τώρα τα ευρήματα στην επιστημονική κοινότητα. Δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν στοχευμένες ανασκαφές.

«Δεν πρόκειται να ευχηθούμε ξηρασίες», δήλωσε ο διευθυντής των ανασκαφών Πιερ Μπλαν. «Αλλά θα αξιοποιήσουμε όσα μας αποκάλυψε αυτή».