Βίντεο: Στα άδυτα του Βρετανών καταδρομών. Συγκλονιστικές εικόνες

Βρετανοί καταδρομείς αναδύθηκαν από τα βάθη του Βόρειου Ατλαντικού για να πραγματοποιήσουν μια τολμηρή επιχείρηση, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης άσκησης όλων των κλάδων της Βρετανικής Δύναμης Καταδρομών εδώ και 15 χρόνια.

Πράσινοι Μπερέδες αναδύθηκαν στο Cape Wrath, το βορειοδυτικότερο σημείο της ηπειρωτικής Μεγάλης Βρετανίας, για να καταλάβουν ΄΄επιθετικό υποβρύχιο΄΄ στο πλαίσιο της Άσκησης Strike Warrior, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη φορά, μετά τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, που όλα τα εξειδικευμένα στοιχεία του επίλεκτου βρετανικού σχηματισμού καταδρομών.

Ο Αξιωματικός Επιχειρήσεων του οποίου το όνομα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για επιχειρησιακούς λόγους, δήλωσε: «Αυτό το επίπεδο πολυπλοκότητας και συντονισμού ενεργών μέσων δεν έχει επιτευχθεί από την 148 Battery εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

«Θέλαμε να επιδείξουμε στους εταίρους μας σε ολόκληρη τη Δύναμη Καταδρομών του Ηνωμένου Βασιλείου, στην ευρύτερη βρετανική Άμυνα και στην κοινότητα των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ το είδος των αποστολών που είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε απέναντι σε μελλοντικές απειλές.