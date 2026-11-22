Ινδονησία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο, 39 εργάτες αγνοούμενοι
Τουλάχιστον 39 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανική μονάδα δυτικά από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης.
«Ως αυτό το στάδιο, συνεχίζουν να αναζητούνται 39 άνθρωποι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ρίζκι Ντβιαντό, προσθέτοντας πως άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.
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