H «Έκτη Πράξη» των διαμαρτυριών, στη Γαλλία είχε ξανά επεισόδια αυτή την φορά στην Μασσαλία . Επεισόδια έγιναν επίσης στο Παρίσι, τη Λυών, και το Μπορντό με δρόμους των πόλεων να μετατρέπονται σε πεδίο μάχης, στο τέλος των κινητοποιήσεων.

Εννέα τραυματίες αστυνομικούς και 17 συλλήψεις στο Μπορντό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Πάνω από 21.000 ήταν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, όπου η πορεία ολοκληρώθηκε ειρηνικά, ωστόσο ακολούθησαν επεισόδια στην πλατεία του Έθνους.

«Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά σε οχήματα και κάδους απορριμμάτων και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων», σύμφωνα με ανακοίνωση.