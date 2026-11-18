Διπλή επίθεση δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο υγραερίου (LPG) ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ.Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τεράστιες φλόγες να κατακλύζουν το δεξαμενόπλοιο.

Το πλοίο σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές χτυπήθηκε αρχικά το βράδυ της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου 2026, περίπου 7 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χασάμπ του Ομάν, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO. Ακολούθησε δεύτερο πλήγμα την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά.

Από τα 25 μέλη του πληρώματος, οι 24 ναυτικοί διασώθηκαν από τις αρχές του Ομάν (δύο εξ αυτών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στη Χασάμπ), ενώ ένας Ινδός ναυτικός αγνοείται, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας.

Το αρχικό πλήγμα ακινητοποίησε το πλοίο προκαλώντας φωτιά στο μηχανοστάσιο, ενώ μετά το δεύτερο χτύπημα οι φλόγες τύλιξαν το σκάφος, αναγκάζοντας το πλήρωμα να το εγκαταλείψει. Βίντεο από τη μεγάλη πυρκαγιά δημοσιεύθηκαν από διεθνή μέσα, όπως ο The Guardian.

Η επίθεση σημειώνεται εν μέσω κλιμάκωσης των ναυτικών επεισοδίων στα Στενά του Ορμούζ, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί πολλαπλά πλήγματα από βλήματα και προσκρούσεις δεξαμενόπλοιων σε θαλάσσιες νάρκες.