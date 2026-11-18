Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες στις ΗΠΑ βρίσκεται ο 48χρονος Ιρλανδός, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 Hercules, αξίας περίπου 60 εκατ. δολαρίων, στο αεροδρόμιο Shannon της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε στη Νέα Υόρκη, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Απριλίου 2026. Ο 48χρονος φέρεται να είχε οργανώσει την ενέργειά του επί μήνες, συγκεντρώνοντας εργαλεία και υλικά για να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά.

Η είσοδός του στο αεροσκάφος έγινε αφού παραβίασε τον μηχανισμό κλειδώματος. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, προχώρησε σε εκτεταμένες καταστροφές στο εσωτερικό του.

Μεταξύ άλλων, έκοψε καλωδιώσεις και υδραυλικές γραμμές, προκάλεσε ζημιές στο σύστημα οξυγόνου και κατέστρεψε όλα τα όργανα του πιλοτηρίου. Χρησιμοποίησε επίσης γάλλιο, μεταλλικά σφαιρίδια και τσεκούρι, με το οποίο φέρεται να τρύπησε το εξωτερικό του αεροσκάφους.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από εργαζομένους του αεροδρομίου, ενώ καταγράφηκε ακόμη και να βρίσκεται πάνω στο αεροπλάνο. Συνελήφθη επί τόπου από τις ιρλανδικές αρχές και αρχικά αντιμετώπισε κατηγορίες για πρόκληση εγκληματικών ζημιών.

Βαριές κατηγορίες από τις ΗΠΑ

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς τον κατηγορούν πλέον για καταστροφή κρατικής περιουσίας. Το συγκεκριμένο αδίκημα επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Το FBI υποστηρίζει ότι η ενέργεια δεν ήταν αυθόρμητη, αλλά αποτέλεσμα πολύμηνης προετοιμασίας. Εκτιμά, μάλιστα, ότι οι ζημιές έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και ενδεχομένως επηρέασαν κρίσιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Το C-130 Hercules βρισκόταν στο Shannon κατά τη διάρκεια στάσης σε αποστολή της αμερικανικής Εθνοφρουράς, με προορισμό άλλη χώρα.

Ο 48χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση στις ΗΠΑ. Δεν έχει γίνει επίσης γνωστό αν έχει ορίσει δικηγόρο για να τον εκπροσωπήσει στην αμερικανική υπόθεση.

Το Shannon στο επίκεντρο αντιπολεμικών αντιδράσεων

Το αεροδρόμιο Shannon, κοντά στο Λίμερικ, αποτελεί σημαντικό σταθμό για το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιπολεμικών διαμαρτυριών.

Ο 48χρονος φέρεται να κατάγεται από το Κορκ, ενώ υποστηρικτές του τον έχουν περιγράψει ως αντιπολεμικό ακτιβιστή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται παραβίαση της ασφάλειας του αεροδρομίου. Τον Μάιο του 2025, άτομα εισέβαλαν με βαν στον χώρο, περνώντας μέσα από την περίφραξη. Αργότερα τον ίδιο μήνα, άλλο αμερικανικό αεροσκάφος δέχθηκε επίθεση με μπογιά και τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας.