Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας, εξαρθρώθηκε εγχώριο δίκτυο που φέρεται να δρούσε υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου, σχεδιάζοντας τρομοκρατικό χτύπημα ή συμβόλαιο θανάτου εις βάρος προσώπου επί ελληνικού εδάφους.

Όπως γνωστοποίησε ο επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας, Αλεξάνταρ Γιάνεφ, στην υπόθεση εμπλέκονται έξι Βορειομακεδόνες πολίτες, ηλικίας από 22 έως 73 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν σε κύκλωμα που ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στην Ελλάδα.

Ο κ. Γιάνεφ διευκρίνισε ότι οι ύποπτοι προέρχονται από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο και διατηρούσαν επαφές με ξένους παράγοντες και ομάδες διαμεσολαβητών (proxy groups). Όσον αφορά την εξέλιξη των ερευνών, τέσσερις από τους εμπλεκόμενους συνελήφθησαν εντός της Βόρειας Μακεδονίας, ένας εντοπίστηκε στην Ελλάδα και εκδόθηκε στις αρχές της γειτονικής χώρας, ενώ ο έκτος παραμένει καταζητούμενος, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως βρίσκεται στο εξωτερικό. Μετά τις απολογίες τους, τέσσερις από τους συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και στον πέμπτο επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οπλισμός, πυρομαχικά, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και σχεδιαγράμματα με επισημασμένα συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος.