Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τα δεδομένα της καθημερινότητας και της εργασίας, το ερώτημα για το τι μας κάνει πραγματικά ξεχωριστούς έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Αυτό ακριβώς το κλίμα αποτυπώνει η φετινή επιλογή του βρετανικού Λεξικού Κέμπριτζ για τη λέξη της χρονιάς 2026.

Ως λέξη της χρονιάς για το 2026 ανακηρύχθηκε σήμερα το επίθετο «human» (ανθρώπινος -η -ο) από το βρετανικό Λεξικό Κέμπριτζ, σε μια περίοδο που, σύμφωνα με τη συντακτική του ομάδα, η τεχνητή νοημοσύνη θολώνει «τα όρια μεταξύ ανθρώπων και μηχανών».

Σύμφωνα με τον ορισμό του Cambridge Dictionary, η λέξη «ανθρώπινος» αποδίδει την «κατοχή ιδιοτήτων, ελαττωμάτων και συναισθημάτων που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους, σε αντιδιαστολή με τους θεούς, τα ζώα ή τις μηχανές».

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η λεξικογράφος του Λεξικού Κέμπριτζ, Φραντσέσκα Γούντγουορντ, εν μέσω της ραγδαίας ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης και των προειδοποιήσεων για τους κινδύνους που εγκυμονεί —φτάνοντας ακόμη και στο σενάριο εξαφάνισης της ανθρωπότητας— η συγκεκριμένη λέξη αποτυπώνει ιδανικά «το πνεύμα της εποχής» για το 2026.

Η ίδια πρόσθεσε πως οι άνθρωποι «πραγματικά αναρωτιούνται τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος», γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ανησυχία ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να υποκαταστήσει συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων.