Η μεγαλύτερη πλειοψηφία τους στην άνω Βουλή εδώ και 16 χρόνια.

Την τελευταία εκκρεμή έδρα της αμερικανικής Γερουσίας, αυτήν της Αλάσκας, κατέκτησαν χθες Τρίτη οι Δημοκρατικοί με τη Μέρι Πελτόλα. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου που ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας —ενός παραδοσιακού προπυργίου των Ρεπουμπλικάνων— το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφαλίζει πλέον την ευρύτερη πλειοψηφία του στην άνω Βουλή των ΗΠΑ εδώ και 16 χρόνια.

Έπειτα από μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση, η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε δύο εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αναδεικνύοντας νικήτρια την αυτόχθονη πολιτικό με ποσοστό 50,12%, έναντι 45,8% του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν.

Με τη νίκη αυτή, οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν από τον ερχόμενο Ιανουάριο 56 έδρες στην ομοσπονδιακή Γερουσία, αφήνοντας τους Ρεπουμπλικάνους στις 44.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η κ. Πελτόλα δήλωσε: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να κερδίζεις την εμπιστοσύνη των πολιτών της Αλάσκας στον αγώνα μας ενάντια στην εταιρική απληστία, για τη μείωση του κόστους ζωής και για να βάλουμε την Αλάσκα πάνω απ’ όλα».

Η επικράτησή της επισφραγίζει τη δυναμική του λεγόμενου «μπλε κύματος» —της σαρωτικής νίκης της αντιπολίτευσης στις ενδιάμεσες εκλογές— και συνιστά ισχυρό πλήγμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η δημοτικότητα του οποίου βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό λόγω του επίμονου πληθωρισμού και της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι Δημοκρατικοί, που ανέκτησαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, είχαν να πετύχουν τόσο μεγάλη πλειοψηφία στη Γερουσία από την αρχή της θητείας του Μπαράκ Ομπάμα (όταν διέθεταν 60 έδρες την περίοδο 2009-2011).

Η 53χρονη πολιτικός κατάφερε να επικρατήσει παρά το πολιτικό θρίλερ της τελευταίας στιγμής που παραλίγο να σκιάσει την εκλογική διαδικασία στην πολιτεία. Μία εβδομάδα πριν ανοίξουν οι κάλπες, δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε ότι το επιτελείο της προώθησε την υποψηφιότητα ενός συνονόματου του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Σάλιβαν, με στόχο να μπερδέψει τους ψηφοφόρους και να αποσπάσει ψήφους από τον αντίπαλό της.

Ο έτερος Νταν Σάλιβαν αρνήθηκε ότι γνώριζε πως αποτελούσε μέρος ενός τέτοιου σχεδίου —μιας τακτικής που θεωρείται ως επί το πλείστον νόμιμη στις ΗΠΑ, έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν και από τα δύο μεγάλα κόμματα και αποτελεί μια από τις ιδιομορφίες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Από την πλευρά του, ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε έντονα την κίνηση αυτή ως απόπειρα «χειραγώγησης» των ψηφοφόρων (παρόλο που στα ψηφοδέλτια διευκρινιζόταν σαφώς ποιος υποψήφιος ήταν ο εν ενεργεία γερουσιαστής). Μάλιστα, η κυβέρνησή του επιχείρησε να μπλοκάρει προληπτικά το αποτέλεσμα της Αλάσκας μέσω της δικαστικής οδού, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη παραμένει ποινική έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών, οι οποίες απέστειλαν κλήσεις σε περίπου 20 στελέχη των Δημοκρατικών, διερευνώντας το ενδεχόμενο συνωμοσίας για παραβίαση της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών.