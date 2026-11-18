Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε σήμερα ότι δεν υφίσταται «καμία απόδειξη» πως οι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας,τόνισε σήμερα ότι δεν υφίσταται «καμία απόδειξη» πως οι πρόσφατες εκτεταμένες βλάβες στις ψηφιακές υποδομές των ΗΠΑ —οι οποίες επηρέασαν από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Microsoft μέχρι τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας— συνδέονται μεταξύ τους ή αποτελούν αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μανίλα των Φιλιππίνων, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε κατηγορηματικά: «Δεν διαθέτουμε καμία ένδειξη, καμία απόδειξη και κανέναν απολύτως λόγο να πιστεύουμε ότι αυτά τα περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους», ούτε ότι εμπλέκονται «κυβερνοπειρατές, εγκληματικές οργανώσεις, κάποιο ξένο κράτος ή οποιοσδήποτε κακόβουλος παράγοντας.