Βίντεο. Πίδακες λάβας εκατοντάδων μέτρων στο ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη

Συντριβάνια λάβας που φτάνουν τα 200 μέτρα ύψος καταγράφουν οι αρχές στη Χαβάη στο ηφαίστειο Κιλαουέα.

Η ηφαιστειακή στήλη έφτασε περίπου τα 18.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για πιθανή ελαφρά πτώση τέφρας στις περιοχές δυτικά του ηφαιστείου . Το ηφαίστειο βρίσκεται σε επίπεδο συναγερμού WATCH (Προσοχή) με χρωματικό κωδικό αεροπορίας ORANGE (Πορτοκαλί)

Πρόκειται για το 56ο επεισόδιο εκτόξευσης πιδάκων λάβας που λαμβάνει χώρα στην καλντέρα κορυφής του Kīlauea, στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, από τότε που άρχισε η έκρηξη στις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Οι πίδακες λάβας είναι επί του παρόντος σχετικά χαμηλοί, με εκτιμώμενο ύψος 300 πόδια πάνω από τον αεραγωγό, αλλά ενδέχεται να αυξηθούν. Οι άνεμοι στην περιοχή της έκρηξης πνέουν από τα βορειοανατολικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εκπομπές ηφαιστειακών αερίων και ηφαιστειακού υλικού μπορεί να μεταφερθούν προς τα νοτιοδυτικά κυρίως σε κλειστή περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης.

Τα επεισόδια εκτόξευσης πιδάκων συνήθως διαρκούν 12 ώρες ή λιγότερο, όμως η τέφρα μπορεί να παραμείνει στην ατμόσφαιρα για μεγαλύτερο διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες ανέμου και καιρού.