Ο Τραμπ ανακηρύσσει το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου «ιστορικό μνημείο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη με την οποία το Οβάλ Γραφείο και η παρακείμενη αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου χαρακτηρίζονται ως «ιστορικά μνημεία», με στόχο να διασφαλιστεί ότι η τρέχουσα διαμόρφωση και αισθητική των χώρων, στους οποίους ο ίδιος έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις, θα παραμείνει αναλλοίωτη.

Αν και η συνέντευξη Τύπου συγκλήθηκε αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και όχι για τον σχολιασμό των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών—όπου οι Δημοκρατικοί επικράτησαν κερδίζοντας τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου—ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έστειλε ένα έμμεσο αλλά σαφές πολιτικό μήνυμα, τοποθετώντας πάνω στο γραφείο του ένα κόκκινο καπέλο με τη λέξη «βέτο» ως προειδοποίηση ότι προτίθεται να μπλοκάρει κάθε νομοσχέδιο των αντιπάλων του με το οποίο διαφωνεί.Το κείμενο που υπέγραψε «εμποδίζει οποιονδήποτε να καταστρέψει αυτό τον απίστευτο χώρο», τον οποίο έχει γεμίσει επίχρυσα διακοσμητικά στοιχεία, είπε ο πρόεδρος.

Με το διάταγμά του «θα είναι αδύνατο» να «καταστραφεί» η τρέχουσα διαρρύθμισή του, επέμεινε ο άλλοτε επιχειρηματίας των ακινήτων, αναφερόμενος στο Οβάλ γραφείο.

Ο ογδοντάρης δισεκατομμυριούχος κατεδάφισε πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να ανεγερθεί στον χώρο όπου βρισκόταν πελώρια αίθουσα χορού που ήθελε. Περιηγήθηκε μαζί με δημοσιογράφους στον χώρο του εργοταξίου προχθές Τετάρτη.

Επιδίωξε να αλλάξει τη φυσιογνωμία του Λευκού Οίκου, που είχε προηγουμένως ιδιαίτερα λιτή, αυστηρή διακόσμηση, γεμίζοντας τον χώρο με απεικονίσεις του ιδίου και φανταχτερά, βαριά στολίδια.

Ακόμη, διέταξε να τσιμεντωθεί ο γνωστός κήπος με τα τριαντάφυλλα και στη θέση του να εγκατασταθεί χώρος αποπροσγειώσεων ελικοπτέρων.

Το πιο πρόσφατο μεγαλεπήβολο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ: η οικοδόμηση στην Ουάσιγκτον πελώριου μνημείου που καυχιέται πως θα είναι μεγαλύτερο από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι.