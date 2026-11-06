Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ διέψευσε ότι θα παραιτηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ ενόψει 2028

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί παραίτησής του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία κυκλοφόρησαν μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο κ. Ρούμπιο—ο οποίος εκτελεί και χρέη συμβούλου εθνικής ασφαλείας—ξεκαθάρισε ότι πρόθεσή του παραμένει να εξαντλήσει τη θητεία του στη θέση του, δηλώνοντας άγνοια για την προέλευση των συγκεκριμένων φημών. Παράλληλα, αρνήθηκε να σχολιάσει τα πολιτικά του σχέδια για το μέλλον, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αναφερθεί ξανά στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η διάψευση αυτή ήρθε ως απάντηση σε δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο ανέφερε ότι ο υπουργός εξέταζε το ενδεχόμενο αποχώρησης για να προετοιμάσει τη δική του προεδρική υποψηφιότητα, έχοντας μάλιστα σχετικές συζητήσεις με στελέχη του Λευκού Οίκου που τον απέτρεψαν. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ντίλαν Τζόνσον, χαρακτήρισε το δημοσίευμα εντελώς ανυπόστατο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θεωρείται πιθανός διεκδικητής του χρίσματος, επανέλαβε τη στήριξή του στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς—τον οποίο αποκάλεσε «πολύ καλό φίλο»—σε περίπτωση που εκείνος αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα. Αυτή τη στιγμή, ο Βανς αντιμετωπίζεται από τους πολιτικούς αναλυτές ως ο επικρατέστερος διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.