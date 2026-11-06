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Κουκουλοφόροι σκόρπισαν ξανά τον φόβο στη Γαλλία

ΔΙΕΘΝΗ
06/11/2026 08:31
Κουκουλοφόροι σκόρπισαν ξανά τον φόβο στη Γαλλία
Προβληματίζει την Ευρώπη η εικόνα των κουκουλοφόρων που σκορπούν το ΄΄χάος΄΄ PHOTO- AP - Francois Badias

Ομάδες κουκουλοφόρων  παρεισφρέουν στις πορείες προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Σε κάθε κινητοποίηση έχουν σημειωθεί εμπρησμοί και επιθέσεις σε δημόσια κτήρια  λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις σώμα με σώμα με την αστυνομία.

Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ανταλλάσσουν κατηγορίες για το ποιος υποκινεί τα επεισόδια, με αναφορές τόσο στην ακροαριστερά όσο και στην ακροδεξιά.

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