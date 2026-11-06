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Βρετανία: Ένοχος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις κρίθηκε ο πρώην κωμικός Ράσελ Μπραντ

ΔΙΕΘΝΗ
06/11/2026 07:23
Βρετανία: Ένοχος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις κρίθηκε ο πρώην κωμικός Ράσελ Μπραντ
AP Photo/Kin Cheung

Ο Βρετανός πρώην κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Λονδίνου για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Η απόφαση αφορά καταγγελίες τεσσάρων γυναικών για περιστατικά που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν. Μετά την ετυμηγορία των ενόρκων, ο 51χρονος οδηγείται στη φυλακή, καθώς ο δικαστής απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση και αναμένεται να του επιβληθεί πολυετής ποινή κάθειρξης.

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