Βρετανία: Ένοχος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις κρίθηκε ο πρώην κωμικός Ράσελ Μπραντ

Ο Βρετανός πρώην κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Λονδίνου για μία κατηγορία βιασμού και τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Η απόφαση αφορά καταγγελίες τεσσάρων γυναικών για περιστατικά που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν. Μετά την ετυμηγορία των ενόρκων, ο 51χρονος οδηγείται στη φυλακή, καθώς ο δικαστής απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση και αναμένεται να του επιβληθεί πολυετής ποινή κάθειρξης.