Ντόναλντ Τραμπ: Πλησιάζει το τέλος του πολέμου Ουκρανίας- Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε χθες με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, δεν συνάντησε την ουκρανική αντιπροσωπεία, που βρισκόταν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, εκτιμά ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας βρίσκεται πολύ κοντά στον τερματισμό του. Ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι η διευθέτηση της σύγκρουσης ενδέχεται να περιλαμβάνει το σύνολο της Ευρώπης.

“Θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι μια μεγάλη συμφωνία και θα αφορά κάτι περισσότερο από την Ουκρανία… Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι μια μεγάλη, εξαιρετική συμφωνία και όλοι θα είναι ενθουσιασμένοι”, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μερικά 24ωρα πριν από τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν με αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι με στόχο την διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

Μετά το “μπλε κύμα” των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, εξέφρασε την προσδοκία ότι το ανανεωμένο Κογκρέσο θα ασκήσει “μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία”.