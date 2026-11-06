Παραγουάη: Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν εναντίον του προέδρου Πένια

Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν έξω από το κοινοβούλιο της Παραγουάης στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν, απαιτώντας την καταδίκη και την επίσημη καθαίρεση του προέδρου Σαντιάγο Πένια, ο οποίος είχε ανακοινώσει νωρίτερα την παραίτησή του υπό το βάρος μιας σφοδρής τραπεζικής κρίσης που πλήττει περίπου τρία εκατομμύρια καταθέτες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους νέοι, περικύκλωσαν το κτίριο πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία και κρατώντας πλακάτ με ιδιαίτερα επιθετικά συνθήματα κατά του 47χρονου οικονομολόγου.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του κοινοβουλίου βρισκόταν σε εξέλιξη η τρίτη έκτακτη συνεδρίαση της ημέρας για τη δρομολόγηση της δικαστικής του δίωξης, με την επίσημη διαδικασία της δίκης και της πιθανής καθαίρεσής του να είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στη Γερουσία.