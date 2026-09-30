Βίντεο- ντοκουμέντο πριν την προσγείωση στη Σαουδική Αραβία

Βίντεο- ντοκουμέντο από κινητό τηλέφωνο επιβάτη, καταγράφει την στιγμή της προσγέιωσης του επιβατικού αεροσκάφους τύπου Boeing 737 της εταιρίας FlyDubai σε πολιτικό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας.

Τέλος καλό για την πτήση- θρίλερ, με τους επιβάτες να είναι όλοι σώοι και ασφαλείς.

Να σημειωθεί, ότι σήμανε συναγερμός, νωρίτερα στο Ισραήλ για πιθανή αεροπειρατεία σε αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς το Τελ Αβίβ, με περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες.