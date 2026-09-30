Λήξη συναγερμού για την πτήση Ντουμπάι- Τελ Αβίβ

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Ισραήλ για πιθανή αεροπειρατεία σε αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς το Τελ Αβίβ, με περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το αεροσκάφος ενεργοποιήθηκαν σήμα κινδύνου και σήμα αεροπειρατείας, ενώ στη συνέχεια το αεροσκάφος άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία.

Άμεσα απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας προς την περιοχή. Παράλληλα, στο Ισραήλ διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν και έκλεισε για αρκετά λεπτά ο εναέριος χώρος.

Για ένα χρονικό διάστημα χάθηκε η επικοινωνία με το αεροσκάφος, ενώ καταγράφηκε και απώλεια ύψους, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ανησυχία.

Τελικά, το αεροσκάφος προσγειώθηκε σε πολιτικό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Μετά την προσγείωση, επιβάτες επικοινώνησαν με συγγενείς τους στο Ισραήλ και έδωσαν μια διαφορετική εικόνα για όσα είχαν συμβεί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, κατά τη διάρκεια της πτήσης ακούστηκαν έντονες φωνές και υπήρξε σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλοτήριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πιλότοι φέρονται να είναι ρωσικής και ουκρανικής καταγωγής. Εξετάζεται εάν η ένταση μεταξύ τους συνδεόταν και με αυτή τη διαφορά, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η αιτία της σύγκρουσης.

Οι επιβάτες δεν γνώριζαν τι ακριβώς συνέβαινε και φοβήθηκαν ότι επρόκειτο για αεροπειρατεία. Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και πανικός μέσα στο αεροσκάφος, ενώ ορισμένοι επιβάτες άρχισαν να φωνάζουν.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πλέον ότι δεν επρόκειτο για αεροπειρατεία, αλλά για ένα σοβαρό περιστατικό μέσα στο πιλοτήριο, το οποίο οδήγησε στην ενεργοποίηση των σημάτων συναγερμού.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών ασφαλείας.