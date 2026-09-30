Πτήση-θρίλερ: «Πρόκειται ξεκάθαρα για τρομοκρατική ενέργεια»

Πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω ενός καυγά μεταξύ των πιλότων και όχι λόγω αεροπειρατείας, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel επικαλούμενος μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες εβραϊκών μέσων ενημέρωσης που βασίζονται στις μαρτυρίες επιβατών του αεροπλάνου, φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών.

Η πτήση της FZ1073 της Flydubai που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου, αφού εξέπεμψε γενικό σήμα κινδύνου. Αρκετά λεπτά αργότερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου που υποδεικνύει πιθανή παράνομη παρέμβαση, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το Boeing 737 εξέπεμπε εκ νέου γενικό σήμα κινδύνου προτού προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, επεσήμανε ο ιστότοπος αφού έκανε απότομη βουτιά 17.000 πόδια.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία.

Η Flydubai δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το συμβάν.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν ένας από τους δύο πιλότους εξέπεμψε εκούσια το σήμα κινδύνου.

Ισραηλινός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι οι πιλότοι εξέπεμψαν τα σήματα κινδύνου αφού πιάστηκαν στα χέρια.

Το τι επικράτησε στην καμπίνα του αεροσκάφους αποτυπωνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει δεί το φώς της δημοσιότητας.

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σχετικά με την πτήση. Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, προέβη επίσης σε «αξιολόγηση της κατάστασης» με τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.Στο μεταξύ η Flydubai θα στείλει άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες του Boeing 737 και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.