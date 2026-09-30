Ουκρανoί τουρίστες κάθησαν πάνω σε θαλάσσια χελώνα

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, με τον Ουκρανό αθλητή Vadim Oleynik και την σύντροφό του στο Ομάν.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς το ζευγάρι καθόταν πάνω στο καβούκι της χελώνας και “έκανε βόλτα”.

Βγάζουν βίντεο, φωτογραφίες και ποζάρουν παραβιάζοντας το ζώο.

Η χελώνα, εμφανώς ενοχλημένη, προσπαθεί να ξεφύγει από το μαρτύριο.

Ακόμη πιο εξοργιστικό είναι ότι στο βίντεο ο αθλητής φαίνεται να κρατάει στα χέρια του ένα χελωνάκι και να “παίζει”.

Η συγγνώμη του αθλητή

Ο Vadim Oleynik ενώ αρχικά πόσταρε το βίντεο στα social media θεωρώντας το χιουμοριστικό, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε, ζήτησε συγγνώμη.

” Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Σουλτάνο του Ομάν και από τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό για την Προστασία των θαλάσσιων χελωνών, που έκατσα πάνω στην χελώνα. Δεν έδωσα προσοχή στους κανόνες. Έκανα λάθος“, ανέφερε μεταξύ άλλων.