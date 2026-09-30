ΗΠΑ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί συμφώνησαν σε κανόνες για το AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες από τον Λευκό Οίκο ότι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας συμφώνησαν σε νέα δέσμευση για την αυτορρύθμιση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία προβλέπει εσωτερικούς ελέγχους, παρακολούθηση, ανεξάρτητες αξιολογήσεις και εποπτεία από επιτροπές διοικητικών συμβουλίων.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Τη δέσμευση υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, ο Σουντάρ Πιτσάι της Google, ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Γκρεγκ Μπρόκμαν της OpenAI και ο Έλον Μασκ της X.

Οι εταιρείες συμφώνησαν να εφαρμόσουν εσωτερικούς ελέγχους για την κυβερνοασφάλεια των μοντέλων τους. Παράλληλα, θα διαθέσουν εσωτερικές ομάδες για να ελέγχουν αν οι διαδικασίες παρακολούθησης και ανίχνευσης λειτουργούν σωστά.

Στη συνέχεια, θα συνεργάζονται με εξωτερικούς φορείς για ανεξάρτητη αξιολόγηση των μοντέλων. Οι σχετικές εκθέσεις θα καταλήγουν σε «ανεξάρτητη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου», η οποία θα παρακολουθεί και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Τραμπ: «Όποιος κερδίσει την υπερνοημοσύνη, θα κερδίσει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η αυτορρύθμιση μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια χωρίς να ανακοπεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Χαρακτήρισε τη νέα δέσμευση «ηθικά δεσμευτική».

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι θα υπογράψει σύντομα εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία της «τεχνητής νοημοσύνης» σε «υπερνοημοσύνη». Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν πρέπει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς υπάρχει ανταγωνισμός με την Κίνα και άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

«Όποιος κερδίσει την υπερνοημοσύνη, θα κερδίσει», είπε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο οι κίνδυνοι της AI

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο έγινε ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ των περιστατικών που έχουν προκαλέσει προβληματισμό είναι η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά πρακτόρων AI και οι απόπειρες παραβίασης ομοσπονδιακών βάσεων δεδομένων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ο Άλεξ Καρπ της Palantir, ο Μπράντον Ντάνιελς της Exiger, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Ο Ντάνιελς περιέγραψε τη συνάντηση ως «πραγματικά φιλική» και ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη κοινών αρχών, προτύπων, ελέγχων και επιθεωρήσεων για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.