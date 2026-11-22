Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έγιναν και εκρήξεις

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έγιναν και εκρήξεις Àlex Cubero

΄΄Κόλαση φωτιάς΄΄ στη συνοικία Γκράθια της Βαρκελώνης όταν λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Πρόκειται για ένα λεωφορείο 12 μέτρων της δημοτικής εταιρείας συγκοινωνιών της Βαρκελώνης , το οποίο κινούνταν με συμπιεσμένο φυσικό αέριο . Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις.

Σύμφωνα με τον Δήμο της Βαρκελώνης, ο οδηγός πρόλαβε να αποβιβάσει όλους τους επιβάτες εγκαίρως, με αποτέλεσμα να μην αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς το όχημα και επεκτάθηκαν στην πρόσοψη της διπλανής πολυκατοικίας, φτάνοντας περίπου μέχρι τον τέταρτο όροφο.

Στο σημείο έσπευσαν 10 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βαρκελώνης για την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλιση του κτιρίου.