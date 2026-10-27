Βίντεο: Νταλίκα προσέκρουσε σε τοιχίο σύραγγας στη Σμύρνη
Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε μέσα σε τούνελ στην Σμύρνη στην Τουρκία, όταν νταλίκα προσέκρουσε σε τοιχία σύραγγας.
Όπως καταγράφεται καρέ καρέ σε βίντεο, η νταλίκα κινείται μέσα στο τούνελ, όταν ο οδηγός χάνει τον έλεγχο, μπαίνει στην αριστερή λωρίδα και το φορτηγό χτυπάει σε τοιχίο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί ισχυρή βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν ιδιαίτερα ολισθηρό και επικίνδυνο.
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