Ρωσικό ντίζελ με προορισμό τις ΗΠΑ

Τρία πετρελαιοφόρα με ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόσχας. Ένα ακόμη πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει την Τετάρτη, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν αυτόν τον μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Στόχος είναι η χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τη Ρωσία, με αντάλλαγμα την προμήθεια της διεθνούς αγοράς με ρωσικό ντίζελ.

Το πρώτο φορτίο έχει ήδη αναχωρήσει από τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, το πλοίο μετέφερε σχεδόν 300.000 βαρέλια ντίζελ από τον τερματικό σταθμό του Πριμόρσκ, με προορισμό τις ΗΠΑ.

Αντιδράσεις από Ουκρανία και Ευρώπη

Η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η απόφαση για χαλάρωση των περιορισμών στη ρωσική ενέργεια θεωρείται αμφιλεγόμενη, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Για την αμερικανική πλευρά, η κίνηση συνδέεται με την προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ, οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου έχουν επιδεινωθεί μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Η άφιξη των νέων φορτίων αναμένεται πλέον με ενδιαφέρον, καθώς το ενεργειακό εμπόριο παραμένει στο επίκεντρο των γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.