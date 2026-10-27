Τάφος φαραώ έμεινε κλειστός για 20 χρόνια και κρύβει τοιχογραφίες

Ο τάφος του φαραώ Αμενχοτέπ Γ΄, ηλικίας άνω των 3.400 ετών, άνοιξε ξανά για το κοινό, έπειτα από περίπου 20 χρόνια εργασιών αποκατάστασης.

Το μνημείο βρίσκεται στην Κοιλάδα των Βασιλέων, στη δυτική όχθη του Νείλου, κοντά στο Λούξορ, και διατηρεί τοιχογραφίες, ιερογλυφικά και επιγραφές από το Βιβλίο των Νεκρών.

Η απόκατάσταση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή Αιγύπτιων και Ιαπώνων ειδικών και την υποστήριξη της UNESCO. Στόχος ήταν να προστατευθούν οι ζωγραφικές παραστάσεις και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του τάφου. Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση των τοιχογραφιών, τη στερέωση φθαρμένων σημείων και την ενίσχυση τμημάτων της κατασκευής. Παράλληλα, βελτιώθηκαν ο φωτισμός και η πρόσβαση, ώστε να προστατεύεται το μνημείο κατά τις επισκέψεις.

Τοιχογραφίες και επιγραφές από την αρχαία Αίγυπτο

Στο εσωτερικό του τάφου, που είναι γνωστός ως WV22, σώζονται παραστάσεις του φαραώ μαζί με αρχαίες αιγυπτιακές θεότητες. Στους τοίχους υπάρχουν επίσης κείμενα από το Βιβλίο των Νεκρών, με ξόρκια και οδηγίες που, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των αρχαίων Αιγυπτίων, καθοδηγούσαν τον νεκρό στη μεταθανάτια ζωή.

Ο τάφος διαθέτει κατηφορικό διάδρομο μήκους περίπου 36 μέτρων, ο οποίος οδηγεί στην κύρια ταφική αίθουσα. Το συγκρότημα περιλαμβάνει ακόμη δύο πλευρικούς χώρους, που συνδέονται με τις βασιλικές συζύγους του Αμενχοτέπ Γ΄, την Τίγιε και τη Σιταμόν, κόρη του φαραώ και επίσης σύζυγό του.

Το μνημείο είχε λεηλατηθεί ήδη από την αρχαιότητα. Σήμερα, στο εσωτερικό του διατηρούνται στοιχεία της πέτρινης σαρκοφάγου, ενώ το καπάκι της έχει αποκατασταθεί από θραύσματα.

Ο φαραώ που κυβέρνησε σε περίοδο ακμής

Ο Αμενχοτέπ Γ΄ ήταν ένας από τους σημαντικότερους φαραώ της 18ης δυναστείας και κυβέρνησε την Αίγυπτο κατά τον 14ο αιώνα π.Χ., σε μια περίοδο πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ακμής. Στην εποχή του συνδέονται σημαντικά οικοδομικά έργα, μεταξύ των οποίων ο ναός του Λούξορ. Κοντά στην πόλη βρίσκονται και οι Κολοσσοί του Μέμνονα, δύο μεγάλα αγάλματα που αποτελούσαν μέρος του ταφικού του ναού.

Ο τάφος κατάγράφηκε το 1799 από τους Γάλλους μηχανικούς Προσπέρ Ζουά και Εντουάρ ντε Βιγιέ ντι Τεράζ, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο. Η μούμια του φαραώ δεν βρίσκεται πλέον εκεί, καθώς είχε μεταφερθεί στην αρχαιότητα για προστασία. Σήμερα εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού στο Κάιρο.