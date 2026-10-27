Το Εφετείο Λάρισας ζητά την αλληλογραφία Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σιδηροδρομική ασφάλεια από το 2016 έως το 2026

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη, διέταξε τα υπουργεία Εξωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών να καταθέσουν την αλληλογραφία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σιδηροδρομική ασφάλεια την περίοδο 2016-2026. Η απόφαση εκδόθηκε στην 45η συνεδρίαση της δίκης, στις 27 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από αποδοχή της εισαγγελικής πρότασης και αιτήματος της υποστήριξης της κατηγορίας.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα που υπέβαλε ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Λουκάς Αποστολίδης. Τα δύο υπουργεία καλούνται να διαβιβάσουν μέσα σε 30 ημέρες, μεταφρασμένες στα ελληνικά, προειδοποιητικές επιστολές και κάθε άλλο νομικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τη συμμόρφωση ή μη της Ελλάδας με τις υποχρεώσεις της για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Η αλληλογραφία Ελλάδας-Κομισιόν στο επίκεντρο

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να αναζητηθεί το υλικό επικοινωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο μέρος που συνδέεται με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση και έδωσε εντολή για την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων από την περίοδο 2016 έως το 2026.

Παράλληλα, η έδρα επιφυλάχθηκε να αποφανθεί για το αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που υπηρέτησαν από το 2016 έως το 2023.

Καταθέσεις επιζωσών από το βαγόνι Β2

Κατά τη συνεδρίαση κατέθεσαν επιβάτες και συγγενείς θυμάτων. Η Τριανταφυλλιά Κουτσιάλα και η Ανθή Βάσσου, οι οποίες ταξίδευαν στο βαγόνι Β2 και στο ίδιο κουπέ όταν η επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με την εμπορική, περιέγραψαν τις στιγμές της σύγκρουσης, τη φωτιά και την προσπάθεια διαφυγής.

Η Τριανταφυλλιά Κουτσιάλα ανέφερε ότι τραυματίστηκε στο πρόσωπο και στο αυτί από θραύσματα. Περιγράφοντας την πρώτη στιγμή, κατέθεσε: «Ακούσαμε ένα μπαμ και το τρένο άρχισε να γίνεται μια μάζα. Νόμιζα ότι το βαγόνι μας βγήκε από τη θέση του»

Σε άλλη περιγραφή της για τη σύγκρουση, η μάρτυρας ανέφερε: «Ακούσαμε το μπαμ και το τρένο έγινε μια μάζα, συρρικνώθηκε εντελώς. Άνοιξα τα μάτια μου και δεν και δεν έβλεπα τίποτα, ήταν απόλυτο σκοτάδι, απόλυτο χάος. Ο διάδρομος ήταν η μια λαμαρίνα πάνω στην άλλη»

Για τη διαφυγή των επιβατών από το βαγόνι, η Τριανταφυλλιά Κουτσιάλα κατέθεσε: «Συρθήκαμε και βγήκαμε από μια τρύπα, περπατήσαμε πάνω σε λαμαρίνες και κάποια άτομα μας φώναζαν να πάμε προς το μέρος τους, γιατί από την άλλη πλευρά υπήρχε φωτιά. Είχαν εκτοξευτεί κάποια άτομα από την έκρηξη και δεν μπορούσα να τους βοηθήσω»

Η μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι άκουσε ανθρώπους έξω από το τρένο να φωνάζουν «βοήθεια καίγομαι».

Η φωτιά και η έξοδος από το βαγόνι

Η Ανθή Βάσσου κατέθεσε ότι έχασε αρχικά τις αισθήσεις της μετά τη σύγκρουση και, όταν συνήλθε, βρέθηκε αντιμέτωπη με σκοτάδι, περιορισμένο φως από τη φωτιά και δυσκολία εξόδου από τα παράθυρα.

«Θυμάμαι να εκτοξεύομαι, ήταν σαν να είμαι σε ένα μόνιμο πλυντήριο. Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, είδα ότι είχε ελάχιστο φως από τη φωτιά. Ακούγαμε κάποιες φωνές, καταλαβαίναμε ότι δεν μπορούμε να βγούμε από το παράθυρο, γιατί από κάτω είχε φωτιά» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Σε ξεχωριστή αναφορά της για τη σύγκρουση, η Ανθή Βάσσου κατέθεσε: «Από την σύγκρουση θυμάμαι να εκτοξεύομαι σαν να ήμουν σε ένα πλυντήριο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται»

Οι δύο επιζώσες περιέγραψαν ότι το βαγόνι είχε γείρει στο πλάι και ότι κατάφεραν να βγουν από σπασμένο παράθυρο, πηδώντας πάνω σε βαλίτσες που είχαν τοποθετηθεί στο έδαφος για να περιοριστεί ο κίνδυνος τραυματισμού. Αναφέρθηκαν επίσης στην έντονη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, στους τραυματίες που είδαν έξω από τα συντρίμμια, στα τραύματά τους και στις ψυχολογικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν.

Οι μάρτυρες κατέθεσαν ακόμη ότι δεν αντιλήφθηκαν κάποια στάση της αμαξοστοιχίας μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας.

Οι συγγενείς των θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη

Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν επίσης συγγενείς της Ευαγγελίας Ντος Σάντος – Κουκαριώτη και της Χρυσούλας Κουκαριώτη, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Καταγράφηκε επίσης κατάθεση συγγενών της Ευαγγελίας Ντος Σάντος και της Χρυσής Κουκαριώτου.

Ο αδελφός τους, Στυλιανός Κουκαριώτης, κατέθεσε: «Δεν κατέχομαι από εκδικητικά ένστικτα προς τους κατηγορούμενους απλά θέλω σύμφωνα με τον νόμο και με την κρίση του δικαστηρίου να τιμωρηθούν όπως πρέπει -αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν θα λυτρώσει τις ψυχές των χαμένων παιδιών και των τραυματιών. Πιστεύω αυτό θα γίνει αν ληφθούν τα μέτρα που πρέπει»

Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.