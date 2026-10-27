Εντόπισαν και συνέλαβαν στο Μαρόκο έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας εντόπισε στο Μαρόκο τον αρχηγό μίας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση χασίς.

Ο εντοπισμός του πρόκειται για την τελευταία φάση της ευρείας επιχείρησης που ξεκίνησε το 2025 κατά μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εισήγαγε χιλιάδες κιλά ναρκωτικών κάθε μήνα από το Μαρόκο, με σκοπό τη διανομή τους στην Ισπανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο βασικός υπεύθυνος της οργάνωσης, ο οποίος διέφευγε από τον Μάρτιο του 2026, εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 8 Οκτωβρίου στην Ταγγέρη του Μαρόκου, στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

Επίσης, συνελήφθησαν 86 άτομα, για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διακίνησης ναρκωτικών και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ 18 εξ αυτών προφυλακίστηκαν. Συγκεκριμένα:

65 στη Μαδρίτη,

10 στη Γουαδαλαχάρα

1 στο Μπούργκος

1 στην Αλμερία

3 στη Μάλαγα

5 στη Βαλένθια

και 1 στη Χιρόνα

Οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν επτά σημεία αποθήκευσης ναρκωτικών στη Μαδρίτη, τη Γουαδαλαχάρα και τη Βαλένθια και κατέσχεσαν συνολικά 10,8 τόνους χασίς και 20 κιλά ανθών μαριχουάνας.

Προς το παρόν, η έρευνα παραμένει ανοικτή και δεν αποκλείονται μελλοντικές συλλήψεις και κατασχέσεις.

Η ολοκλήρωση της επιχείρησης

Οι αστυνομικοί ολοκλήρωσαν επιχείρηση με τη σύλληψη 86 ατόμων που συνδέονται με εγκληματικό δίκτυο εγκατεστημένο στην Ισπανία, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση χασίς. Η ναρκωτική ουσία εισαγόταν από το Μαρόκο μέσω των ισπανικών ακτών και μεταφερόταν στη Μαδρίτη για φύλαξη και μετέπειτα διανομή στην Ισπανία και την Ευρώπη.

Η επιχείρηση διεξήχθη από το Ανακριτικό Τμήμα αριθ. 1 του Εθνικού Δικαστηρίου και ξεκίνησε στις αρχές του 2025, όταν διαπιστώθηκε ότι οι φερόμενοι ως δράστες της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων για να κατευθύνουν την εγκληματική τους δραστηριότητα. Αυτό επέτρεψε την εξάρθρωση επτά σημείων που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και διανομή των ναρκωτικών, σε διάφορα σημεία της Μαδρίτης, της Γουαδαλαχάρα και της Βαλένθια.

Επικοινωνούσαν μέσω κρυπτογραφημένων πλατφορμών

Οι έρευνες ξεκίνησαν στις αρχές του 2025. Ειδικότερα μέσω των κρυπτογραφημένων πλατφόρμων, η ηγετική ομάδα διαχειριζόταν την εισαγωγή των ναρκωτικών ουσιών, συντονίζοντας τη μεταφορά τους σε ενοικιαζόμενες κατοικίες ή οικιστικά συγκροτήματα που λειτουργούσαν ως «αποθήκες». Αυτοί οι χώροι προορίζονταν για την αποθήκευση και την επακόλουθη διαλογή των φορτίων προς μικρότερους διανομείς.

Στη συνέχεια, τα έσοδα που αποκόμιζαν από την εγκληματική δραστηριότητα επανεισάγονταν στη νόμιμη οικονομία μέσω της λήψης δόλιων δανείων, της πλαστογράφησης μισθοδοσιών και τιμολογίων σε εικονικές εταιρείες, καθώς και επενδύσεων σε πολυτελή ακίνητα και οχήματα.

Επτά σημεία αποθήκευσης εξαρθρώθηκαν

Ένας από τους πρώτους χώρους που εξαρθρώθηκαν ήταν κατοικία στη συνοικία Λας Τάμπλας της Μαδρίτης, όπου τον Δεκέμβριο του 2025 οι αστυνομικοί κατέσχεσαν περισσότερους από 2,1 τόνους χασίς. Η επιχέιρηση στη κατοικία πραγματοποιήθηκε καθώς οι έρευνες έδειξαν ότι ο βασικός υπεύθυνος της οργάνωσης είχε εγκαταστήσει εκεί μια «αποθήκη» που διαχειρίζονταν συνεργάτες του.

Τον Μάρτιο του 2026 πραγματοποιήθηκε το πρώτο κύμα συλλήψεων μελών της ηγεσίας της οργάνωσης. Ωστόσο, ο βασικός διαχειριστής της κατάφερε να διαφύγει. Από τότε, η έρευνα επικεντρώθηκε στο δίκτυο προμηθευτών και στην υποδομή μεταφορέων και σημείων αποθήκευσης που επέτρεπαν τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Στα τέλη Ιουνίου, οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν δύο νέα σημεία αποθήκευσης: μία κατοικία στα προάστια της Μαδρίτης, όπου κατασχέθηκαν περισσότεροι από 960 κιλά χασίς και πάνω από 12 κιλά ανθών μαριχουάνας, και μία ακόμη κατοικία στο Σαντσινάρρο, όπου κατασχέθηκε ένας τόνος χασίς.

Ακολούθως, έγινε έρευνα σε βιομηχανικό κτίριο στη Σίγια της Βαλένθια, όπου κατασχέθηκαν 4,6 τόνοι χασίς που επρόκειτο να μεταφερθούν στη Μαδρίτη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη ένα σημείο αποθήκευσης σε ρετιρέ στη συνοικία Ελ Κανιαβεράλ της Μαδρίτης, όπου κατασχέθηκαν 2,1 κιλά χασίς.

Η έρευνα επέτρεψε επίσης τον εντοπισμό άλλων ακινήτων που χρησιμοποιούσε η οργάνωση στη Μαδρίτη και τη Γουαδαλαχάρα, όπου πραγματοποιήθηκαν 13 έρευνες και 29 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, ο οποίος βρίσκεται σήμερα φυλακισμένος στο Μαρόκο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσής του στην Ισπανία, ολοκληρώνοντας την εξάρθρωση των επτά σημείων αποθήκευσης που είχαν εντοπιστεί κατά τις έρευνες.

Συνελήφθη στο Μαρόκο ο βασικός υπεύθυνος της οργάνωσης

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο βασικός υπεύθυνος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος παρέμενε φυγόδικος από τον Μάρτιο του 2026, όταν εγκατέλειψε την κατοικία του σε πολυτελή οικιστική περιοχή της Μαδρίτης για να αποφύγει τη δικαιοσύνη.

Στις 8 Οκτωβρίου συνελήφθη στην Ταγγέρη βάσει διεθνούς εντάλματος σύλληψης, στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την τελευταία φάση της έρευνας, κατά την οποία οι αστυνομικοί διενήργησαν 13 έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες στη Μαδρίτη και τη Γουαδαλαχάρα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο άτομο ήταν υπεύθυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα της οργάνωσης. Από τις διαπραγματεύσεις με προμηθευτές στο Μαρόκο, έως τον σχεδιασμό θαλάσσιων και οδικών μεταφορών, την απόκτηση οχημάτων και κτιρίων για την αποθήκευση των ναρκωτικών, αλλά και τον συντονισμό των ατόμων που ήταν υπεύθυνα για τη συλλογή, μεταφορά, φύλαξη και διανομή τους.

Μια εγκληματική δομή με σύνθετο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων

Οι αστυνομικές έρευνες εντόπισαν επίσης διάφορους μηχανισμούς που χρησιμοποιούσε ο βασικός υπεύθυνος για να “νομιμοποιεί” τα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών. Μεταξύ αυτών ήταν η απόκτηση δανείων μέσω προσώπων-βιτρίνας, η αγορά και πώληση πολυτελών οχημάτων και ακινήτων, η έκδοση ψευδών τιμολογίων μέσω εταιρειών-βιτρίνας και η είσπραξη δόλιων μισθοδοσιών.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, σύμφωνα με την έρευνα, ο αρχηγός εμφανιζόταν επί χρόνια ως εργαζόμενος σε εταιρεία γραφικών τεχνών, όπου λάμβανε μηνιαίο καθαρό μισθό άνω των 5.000 ευρώ χωρίς να ασκεί πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα.

Κατασχέθηκαν σχεδόν 11.000 κιλά χασίς

Στην τελευταία φάση της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν διάφορες έρευνες, συνολικά 33. Ειδικότερα:

23 στη Μαδρίτη

7 στη Γουαδαλαχάρα

2 στη Μάλαγακαι και

1 στη Βαλένθια

Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 10.800 κιλών χασίς, άνω των 21,8 κιλών μαριχουάνας, 2 μακρύκαννα όπλα και 4 απαγορευμένα όπλα, 25 οχήματα, 15 πολυτελή ρολόγια και σχεδόν 466.000 ευρώ.