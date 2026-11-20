Στόχος διαμαρτυρίας έγινε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας, Όλιβερ Βάρχελι (Olivér Várhelyi), κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής για τον καρκίνο στις Βρυξέλλες. Δύο διαδηλωτές πέταξαν προς το μέρος του υλικό που έμοιαζε με στάχτη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ευρωπαϊκή συνάντηση για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Οι δύο διαδηλωτές εξέφραζαν την αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθούνται στους κανονισμούς της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα.

Η διαμαρτυρία είχε ως επίκεντρο τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη χρήση φυτοφαρμάκων και τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι αλλαγές αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από ομάδες που εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις τους.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε έντονα την ενέργεια, μετά τη στοχοποίηση του Επιτρόπου. Το περιστατικό έφερε στο προσκήνιο την ένταση γύρω από την ευρωπαϊκή πολιτική για τα φυτοφάρμακα, σε μια εκδήλωση που είχε ως βασικό αντικείμενο τη δημόσια υγεία και την πρόληψη του καρκίνου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των διαδηλωτών ή για τυχόν συλλήψεις.

Πηγή βίντεο/Χ/euronews