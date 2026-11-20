Σε πανεθνική γενική απεργία προχωρά σήμερα η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία της Ιταλίας, CGIL, παραλύοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Στις κινητοποιήσεις λαμβάνουν μέρος εργαζόμενοι τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα —μεταξύ άλλων στην υγεία, την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες, τα λιμάνια και τις αστικές συγκοινωνίες—, ενώ εκτός απεργιακού κλοιού μένουν μόνο οι αερομεταφορές και τα υπεραστικά τρένα.

Την ίδια ώρα, ξεχωριστή απεργιακή δράση πραγματοποιεί το αυτόνομο συνδικάτο βάσης Cobas, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, τη μείωση του χρόνου εργασίας και τη θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού από το ιταλικό κοινοβούλιο. Παράλληλα, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές αναμένεται να βγουν στους δρόμους των μεγάλων ιταλικών πόλεων, με αφορμή τη διεθνή ημέρα σπουδαστικών κινητοποιήσεων.

Μέσω της γενικής απεργίας, το κεντροαριστερό συνδικάτο CGIL εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μελόνι και στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, αξιώνοντας παράλληλα ουσιαστικότερη στήριξη απέναντι στην ακρίβεια και το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

«Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της κινητοποίησης θα είναι η μαζικότητα, με δυναμική παρουσία εργαζομένων, φοιτητών και νέων», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της CGIL, Μαουρίτσιο Λαντίνι. Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο πρόκλησης επεισοδίων, ο ίδιος σημείωσε: «Θεωρώ πως όσοι συμμετέχουν στην απεργία της CGIL προτάσσουν το δικαίωμα της ελεύθερης διαμαρτυρίας με σαφή αιτήματα. Βγαίνουμε στους δρόμους και τις πλατείες της χώρας με ψυχραιμία, αλλά και με ξεκάθαρες διεκδικήσεις».