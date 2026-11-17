Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά την τελευταία δημόσια εμφάνιση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Περού, όταν ένα ροζάριο που πέταξε πιστός από το πλήθος τον χτύπησε στο δεξί μάτι.

Το συμβάν έγινε σε αεροπορική βάση στη Λίμα, λίγο πριν από την αναχώρηση του ποντίφικα για τη Ρώμη. Ο πάπας βρισκόταν στο όχημά του και χαιρετούσε τους συγκεντρωμένους πιστούς, όταν κάποιος πέταξε προς το μέρος του το θρησκευτικό αντικείμενο.

Ο Λέων ΙΔ΄ δεν κατάφερε να το πιάσει, με αποτέλεσμα να δεχθεί το χτύπημα στο μάτι. Σε βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή φαίνεται να τρίβει το σημείο, χωρίς ωστόσο να προκύπτει σοβαρός τραυματισμός.

Παρά το απρόοπτο, συνέχισε κανονικά να χαιρετά και να ευλογεί τον κόσμο. Μάλιστα, ευχαρίστησε τους Περουβιανούς για τη φιλοξενία τους κατά την εξαήμερη παραμονή του στη χώρα, την οποία έχει χαρακτηρίσει δεύτερη πατρίδα του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πάπας δέχεται αντικείμενα από πιστούς κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του. Στο παρελθόν έχει πιάσει στον αέρα λούτρινα παιχνίδια και σημαίες, ενώ είχε δεχθεί ακόμη και πίτσα από προσκυνητές στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, μάλιστα, είχε ζητήσει συγγνώμη από εικονολήπτη, όταν στην προσπάθειά του να πιάσει αντικείμενο που είχε πετάξει κάποιος από το πλήθος, χτύπησε κατά λάθος την κάμερά του.

Πηγή βίντεο/ABCnews