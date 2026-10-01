(Βίντεο) Κάμερα κατέγραψε την αρπαγή αλυσίδας από τουρίστρια

Στο στόχαστρο ενός αγνώστου βρέθηκε ένα ζευγάρι τουριστών στην Τεργέστη, σε περιστατικό που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της πόλης.

«Το περιστατικό σημειώθηκε μεσημέρι, σε δρόμο στο κέντρο της Τεργέστης.

Ο άνδρας πλησίασε το ζευγάρι και προσποιούνταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι μιλούσε στο κινητό του.

Ξαφνικά στράφηκε προς τη γυναίκα και επιχείρησε να της αρπάξει την αλυσίδα από τον λαιμό.

Η τουρίστρια φορούσε δύο κοσμήματα. Το ένα ήταν χρυσό και μεγαλύτερης αξίας, ενώ το δεύτερο ήταν απλό κόσμημα.

Ο δράστης κατάφερε να τραβήξει και τις δύο αλυσίδες. Η χρυσή όμως έπεσε μέσα από τη μπλούζα της γυναίκας και τελικά έφυγε μόνο με τη δεύτερη.

Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή προς την κατεύθυνση της αστυνομικής διεύθυνσης.

Το ζευγάρι προσπάθησε να τον ακολουθήσει για λίγα μέτρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η σκηνή καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Ο δράστης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.

Την υπόθεση ερευνά η ιταλική αστυνομία.