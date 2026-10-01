Εικόνες που κόβουν την ανάσα από φωτιά σε κατάστημα στην Ινδονησία

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε κατάστημα, στην περιοχή Σλεμάν της Γιογκιακάρτα, στην Ινδονησία. Το κατάστημα διαθέτει είδη οικοδομής και ηλεκτρικές συσκευές.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται από το κτίριο, ενώ η φωτιά έχει πάρει μεγάλη έκταση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μέρος του κτιρίου και στη συνέχεια επεκτάθηκε γρήγορα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εικόνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Επίσης, δεν έχει επιβεβαιωθεί ο αριθμός τυχόν τραυματιών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.