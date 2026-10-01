Σοκαριστικό! Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε ναό στη Μπανγκόκ

Σκηνές πανικού σημειώθηκαν το πρωί στη Μπανγκόκ, όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε χώρο λατρείας.

Το περιστατικό έγινε σε ναό στην περιοχή Γιαοβαράτ, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν περίπου 30 άνθρωποι.

Στο τιμόνι βρισκόταν ένας 78χρονος. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε για λίγο τις αισθήσεις του.

Το όχημα πέρασε την είσοδο του ναού και έπεσε πάνω στους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο. Τρεις από αυτούς τραυματίστηκαν.

Μια 60χρονη γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Ένας 21χρονος και μια 27χρονη υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι εικόνες δείχνουν το όχημα να εισέρχεται στον χώρο του ναού.

Από τη σύγκρουση υπέστη ζημιές η βάση του αγάλματος της Γκουανγίν. Το ίδιο το άγαλμα παρέμεινε ανέπαφο.

Ο οδηγός ανέφερε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με την αρτηριακή πίεση. Ο έλεγχος για αλκοόλ ήταν αρνητικός.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και εξετάζει την απόδοση κατηγορίας για πρόκληση τραυματισμού από αμέλεια.