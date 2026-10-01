ΗΠΑ – Λίβανος: Ελέγχονται οι χρηματικές ροές προς τη Χεζμπολάχ

Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Λίβανο να ενισχύσει τον έλεγχο στις χρηματικές ροές που συνδέονται με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, παράλληλα με την πίεση για το κρατικό μονοπώλιο των όπλων. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών του πρωθυπουργού του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ και του υπουργού Οικονομικών Γιασίν Τζάμπερ στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Στο επίκεντρο τράπεζες και εταιρείες μεταφοράς χρημάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις δεν αφορούσαν την επιβολή νέων κυρώσεων σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η αμερικανική πλευρά έδωσε βάρος στην ικανότητα του λιβανικού κράτους και της Κεντρικής Τράπεζας να εμποδίζουν τη χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη μεταφορά ή την εισροή κεφαλαίων προς φορείς που συνδέονται με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εταιρείες μεταφοράς χρημάτων και στην οικονομία μετρητών. Η αυστηροποίηση των περιορισμών στις τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια δεν σταμάτησε τη διακίνηση χρημάτων, αλλά οδήγησε σημαντικό μέρος των συναλλαγών σε άλλα κανάλια, τα οποία είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν.

Χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

Ο Σκοτ Μπέσεντ δεν παρέδωσε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατάλογο με τράπεζες, εταιρείες ή λογαριασμούς που πρέπει να κλείσουν. Δεν συμφωνήθηκε επίσης συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή μέτρων από τον Λίβανο.

Οι συνομιλίες καθόρισαν κυρίως τη γενική κατεύθυνση των αμερικανικών προσδοκιών από την κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα του Λιβάνου. Το πραγματικό εύρος των απαιτήσεων αναμένεται να φανεί από τα μέτρα που θα λάβουν οι αρμόδιοι θεσμοί.

Κρίσιμος ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας

Η Κεντρική Τράπεζα του Λιβάνου αποκτά κομβικό ρόλο, καθώς το υπουργείο Οικονομικών δεν διαθέτει μόνο του όλα τα εργαλεία για την παρακολούθηση των χρηματικών ροών και την επιβολή μέτρων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.