Τουρκία: Νέα σύλληψη δημάρχου της αντιπολίτευσης

Νέα επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας με φόντο έρευνα για διαφθορά πραγματοποιήθηκε στη Μερσίνη.

Συνελήφθη ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Μερσίνης, Βαχάπ Σετζέρ, ο οποίος ανήκει στο αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Μαζί του συνελήφθησαν άλλα 58 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και οι δήμαρχοι των δημοτικών διαμερισμάτων Γενισεχίρ και Μεζιτλί.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες για απάτη σε δημόσιους διαγωνισμούς. Η επιχείρηση έγινε κατόπιν έρευνας της εισαγγελίας της Μερσίνης.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δικαστικών ενεργειών εναντίον δήμων που ελέγχονται από την τουρκική αντιπολίτευση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται εδώ και μήνες και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς αντιπάλους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Δεκάδες δήμαρχοι της αντιπολίτευσης έχουν οδηγηθεί στη φυλακή και αναμένουν τη δικαστική εξέλιξη των υποθέσεών τους.

Από την πλευρά του, το CHP απορρίπτει τις κατηγορίες περί διαφθοράς. Υποστηρίζει ότι οι έρευνες έχουν πολιτικά κίνητρα.

Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει την κατηγορία και υποστηρίζει ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα.