Ελβετία: Οι παγετώνες έχασαν 5,5% του όγκου τους

Οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν ακόμη 5,5% του όγκου τους μέσα στο 2026, στη δεύτερη χειρότερη ετήσια απώλεια από το 2020. Η νέα δραματική συρρίκνωση καταγράφηκε μετά το θερμότερο καλοκαίρι από την έναρξη των μετρήσεων και έναν χειμώνα με λίγες χιονοπτώσεις, σύμφωνα με το δίκτυο παρακολούθησης των παγετώνων της Ελβετίας (GLAMOS).

Χωρίς χιόνι ακόμη και στα 3.500 μέτρα

Η φετινή απώλεια είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από το 1950. Από το 2021 οι ελβετικοί παγετώνες έχουν χάσει περίπου το 20% του όγκου τους, ενώ η τήξη τους επιταχύνεται.

Στα βουνά, το χιόνι που προστάτευε τους παγετώνες είχε λιώσει ήδη από τον Ιούνιο και είχε εξαφανιστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, ακόμη και σε υψόμετρο 3.500 μέτρων. Σε ορισμένους παγετώνες το μέσο πάχος του πάγου μειώθηκε κατά 2,5 έως 4 μέτρα, ενώ στις «γλώσσες» η συρρίκνωση έφτασε έως και τα 10 μέτρα μέσα στο καλοκαίρι.

Ο επικεφαλής του GLAMOS, Ματίας Χους, προειδοποιεί ότι ορισμένοι παγετώνες μπορεί να μην έχουν καθόλου πάγο σε 10 έως 15 χρόνια.

Ρεκόρ θερμοκρασίας και τεράστια απώλεια νερού

Οι μήνες από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο ήταν οι θερμότεροι στην Ελβετία από το 1864. Η θερμοκρασία ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του καλοκαιριού του 2023.

Τέσσερις παγετώνες κατέγραψαν φέτος τη μεγαλύτερη τήξη στην ιστορία των μετρήσεων, μεταξύ τους ο παγετώνας του Ρον και ο Αλέτς, ο μεγαλύτερος των Άλπεων.

Μόνο από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο οι παγετώνες έχασαν περίπου 2,2 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε τετραπλάσια ποσότητα από την ετήσια κατανάλωση νερού των ελβετικών νοικοκυριών.