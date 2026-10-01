Ιλαρά στις ΗΠΑ: Πέμπτος θάνατος από την επιδημία

Πέμπτος θάνατος από την επιδημία ιλαράς στις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν χθες οι αρχές της Πενσιλβάνια. Το θύμα ήταν ανεμβολίαστο και ζούσε στην κομητεία Λάνκαστερ. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Στις ΗΠΑ έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά περισσότερα από 3.650 κρούσματα ιλαράς από την αρχή του 2026, ενώ πάνω από 900 κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Πενσιλβάνια. Πρόκειται για τους υψηλότερους αριθμούς στη χώρα από το 1991.

Τέσσερις θάνατοι στην Πενσιλβάνια από τον Αύγουστο

Οι υγειονομικές αρχές της Πενσιλβάνια είχαν αποδώσει μέχρι τώρα στην ιλαρά τέσσερις θανάτους από τον Αύγουστο.

Πρόκειται για δύο βρέφη, που ήταν πολύ μικρά για να έχουν εμβολιαστεί, έναν 18χρονο και μία 40χρονη.

Στην ίδια περιοχή ζει μεγάλη κοινότητα των Έιμις, παραδοσιοκρατών χριστιανών, με ποσοστό εμβολιασμού αρκετά χαμηλότερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού.

Από την εξάλειψη στην επιστροφή της ιλαράς

Η ιλαρά είχε κηρυχθεί εξαλειφθείσα στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 2000, μετά την ευρεία χρήση του εμβολιασμού. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η ασθένεια έχει επιστρέψει δυναμικά, καθώς μειώνεται το ποσοστό εμβολιασμού και αυξάνεται η δυσπιστία απέναντι στις υγειονομικές αρχές.

Ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, έχει επικριθεί για τον ρόλο του στο ζήτημα. Είναι γνωστός για την αμφισβήτηση των εμβολίων και έχει διαδώσει επανειλημμένα ψευδείς πληροφορίες για το εμβόλιο κατά της ιλαράς, ενώ έχει υποβαθμίσει την επικινδυνότητα της νόσου.

Η ιλαρά μπορεί να προκαλέσει υψηλό πυρετό, αναπνευστικές δυσκολίες και εξανθήματα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία, φλεγμονή στον εγκέφαλο και ακόμη και θάνατο.

Πριν από την Παρασκευή του εμβολίου, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η ιλαρά σκότωνε εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο.