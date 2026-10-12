(Βίντεο) Καλιφόρνια: Τα κύματα γκρεμίζουν σπίτια στο Λονγκ Μπιτς

Σκηνές καταστροφής καταγράφηκαν στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας, όπου τεράστια κύματα έπληξαν παραθαλάσσιες κατοικίες και προκάλεσαν νέες ζημιές στον ξύλινο παραλιακό πεζόδρομο.

Η κακοκαιρία Ρέιτσελ (Rachel) επιδείνωσε την κατάσταση. Το νερό πέρασε πάνω από τα προστατευτικά τοιχία, παρέσυρε άμμο και υπονόμευσε τα θεμέλια σπιτιών. Βίντεο από την περιοχή δείχνουν κατοικία να παρουσιάζει σοβαρές ζημιές και να κινδυνεύει με κατάρρευση.

Αγώνας για να συγκρατήσουν τη θάλασσα

Συνεργεία του δήμου τοποθέτησαν μεγάλους σάκους άμμου και ενίσχυσαν τα προστατευτικά αναχώματα, προσπαθώντας να περιορίσουν την εισροή νερού. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έλεγξαν τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, αρκετά κτίρια χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα ή τέθηκαν υπό περιορισμούς χρήσης. Οι ζημιές στον πεζόδρομο είχαν αρχίσει από προηγούμενες καταιγίδες και επιδεινώθηκαν με τα νέα κύματα.

Οι προειδοποιήσεις για επικίνδυνους κυματισμούς και παράκτιες πλημμύρες παρέμειναν σε ισχύ και τις επόμενες ημέρες.

Πηγή βίντεο: WeatherNation