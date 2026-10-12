Ουκρανία: 6 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν από τις χθεσινές ρωσικές επιθέσεις σε δύο πόλεις της Ουκρανίας.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση σε παντοπωλείο στο Χάρκιβ, ενώ άλλοι τρεις σκοτώθηκαν από ξεχωριστό πλήγμα στη δυτική Ουκρανία.

Τρεις νεκροί και 20 τραυματίες στο Χάρκιβ

Η ρωσική επίθεση στο παντοπωλείο στο Χάρκιβ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 20, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο παιδιά, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Ολεχ Σινιεχούμποφ.

Οι τοπικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τον απολογισμό των θυμάτων, μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας.

Τρεις νεκροί από επίθεση στη δυτική Ουκρανία

Την ίδια ημέρα, τρεις ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστή ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τους θανάτους, ανεβάζοντας σε έξι τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τα δύο πλήγματα.

Ο απόλογισμός των ρωσικών επιθέσεων

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις των αρχών, οι ρωσικές επιθέσεις σε δύο ουκρανικές πόλεις προκάλεσαν συνολικά έξι θανάτους.

Το σοβαρότερο πλήγμα ως προς τον αριθμό των τραυματιών σημειώθηκε στο Χάρκιβ, όπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά.