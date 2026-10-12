Αγωνία για σπηλαιολόγο στην Σαρδηνία. Είναι εγκλωβισμένος σε βάθος 10 μέτρων

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπήλαιο Gorropeddu. Ο άνδρας, ο οποίος κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή του Σάσαρι, βρισκόταν μαζί με άλλους πεζοπόρους όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί στο εσωτερικό του σπηλαίου, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Οι υπόλοιποι εκδρομείς ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν τις Αρχές, κινητοποιώντας τις δυνάμεις διάσωσης.

Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του 31χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον 31χρονο, ο οποίος ανταποκρίθηκε. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δεκάδες ειδικοί του Εθνικού Σώματος Ορεινής και Σπηλαιολογικής Διάσωσης της Ιταλίας, καθώς και πυροσβέστες.