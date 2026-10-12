Σε δημοπρασία πίνακας του Ουίνστον Τσόρτσιλ

Τον είχε χαρίσει στην κόρη του

Στη δημοπρασία με τίτλο «Μοντέρνα Βρετανική και Ιρλανδική Τέχνη» (Modern British and Irish Art Evening Sale) θα βρίσκεται ένα αρκετά σπάνιο έργο.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο Christie’s στις 21 Οκτωβρίου.

Το σπάνιο έργο φέρει την υπογραφή του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Ουίνστον Τσόρτσιλ (Winston Churchill).

Το έργο με τίτλο «Amaryllis Lily», εκτιμάται ότι θα αποφέρει από £300.000 έως £500.000. Η θεματική του έργου αφορά την νεκρή φύση και απεικονίζει μια κόκκινη αμαρυλλίδα γνωστή και ως κρίνος του Μάρτη, ανθισμένη σε γλάστρα πάνω σε ένα τραπέζι σε σκούρο φόντο.