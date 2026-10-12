Παναμάς – 7,7 Ρίχτερ: Η Ελληνίδα αντιπρύτανης Αλεξάνδρα Ανυφαντή περιγράφει τις ώρες αγωνίας

Τις στιγμές αγωνίας που έζησε στον Παναμά, όταν ο ισχυρός σεισμός ταρακούνησε τη χώρα, περιγράφει στον ALPHA η Ελληνίδα Αλεξάνδρα Ανυφαντή, αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων στο παράρτημα του Florida State University.

Η σεισμική δόνηση την αιφνιδίασε ενώ βρισκόταν στο πανεπιστήμιο. Όπως λέει, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα έντονα αισθητός και δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν εργαζόμενοι και φοιτητές. Η ίδια παρέμεινε στον χώρο, μέχρι να βεβαιωθεί ότι όλοι είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Η αγωνία της, όμως, δεν είχε τελειώσει. Το σπίτι της απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το πανεπιστήμιο και η κόρη της βρισκόταν μόνη της εκεί. Μπήκε στο αυτοκίνητό της για να επιστρέψει, αλλά οι δρόμοι είχαν μπλοκάρει. Προσπαθούσε συνεχώς να επικοινωνήσει με την κόρη της, ενώ το μποτιλιάρισμα καθυστερούσε την επιστροφή της.

Η κ. Ανυφαντή περιγράφει στον ALPHA τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν, καθώς η ένταση του σεισμού και η αδυναμία της να φτάσει γρήγορα στο σπίτι ενίσχυαν την ανησυχία της.

Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές σε περιοχές του Παναμά και ακολουθήθηκε από ισχυρούς μετασεισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί, ενώ καταγράφονται τραυματισμοί και ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.